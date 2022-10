Vrouw doet boekje open: “Mijn vriendje vindt me enorm vies om DEZE reden”

Een vrouw kon haar oren niet geloven toen haar kersvers vriendje haar ‘vies’ en ‘onhygiënisch’ had genoemd. Reden? Haar ongeschoren tenen. Wanhopig probeerde ze hem nog te overtuigen dat het allemaal niet zo erg is, maar de man was nadien nogal… op zijn tenen getrapt.

Wanneer je iemand nieuw leert kennen, dan doe je natuurlijk altijd je stinkende best om de mooiste, leukste en vriendelijkste versie van jezelf te laten zien. Veel, zoniet alles, om toch maar indruk te maken op de persoon op wie je je oogje hebt laten vallen. Maar dat heeft natuurlijk zijn grenzen. Zoals bijvoorbeeld in het geval van een anonieme vrouw die zich tot Reddit had gericht om haar situatie uit te leggen. Haar afspraakje had het duidelijk niet voor haar teenhaar en vond haar daarom ontzettend vies.

Steun

De vrouw legt uit: “Ik ging op een tweede date met een man gisteravond. Het was enorm leuk, we hebben een goed gesprek gehad, het was gezellig, het eten was lekker. Ik nodigde hem bij me thuis uit en vertelde hem dat ik enorm veel stress had geleden afgelopen week en dat ik veel op mijn benen had gestaan. Dus stelde hij voor om in de zetel te gaan zitten zodat ik mijn voeten op zijn schoot kon leggen voor een deugddoende massage. Toen hij mijn voeten zag, schrok hij op. Ik heb heel lichte dons op mijn tenen dat je met moeite kan zien, maar voor hem was dit een brug te ver… Hij noemde me ‘vies’ en ‘onhygiënisch’ en vertrok kort daarna…”, aldus de anonieme dame. Op het internet spreken mensen hun steun uit en verzekeren ze haar dat ze hem beter kwijt dan rijk is.

