Stewardess waarschuwt voor bacteriehotspot op vliegtuig: “En het is NIET het toilet”

Dat een tripje per vliegtuig niet altijd garant staat voor de meest comfortabele reiservaring, dat hoeven we jullie niet te vertellen. Weinig beenruimte, steeds wachten bij de boarding en de bagage, lastige en luidruchtige medepassagiers… Het zijn maar enkele van de minpuntjes die de revue passeren.

En toch geeft een vliegtuigassistente in een Britse krant aan dat dat niet eens het belangrijkste is waarop je je moet voorbereiden als je met het vliegtuig reist. De stewardess doet een boekje open over de hygiëne – of eerder het gebrek aan – op een plek waar je misschien niet meteen aan denkt wanneer je een vliegtuigreis onderneemt. “Neen, het is niet het toilet”, zo vertelt ze. “Maar wel de de vakjes achter de stoelen waar onder meer magazines en infobrochures in herbergd worden. Dat is een echte hotspot voor bacteriën.”

”Ook in eerste klasse”

Jane Hawkes, reisexperte en stewardess, raadt passagiers dan ook aan om zelf doekjes mee te nemen om zich te beschermen tegen mogelijke ziektebacteriën. “Het mag dan nog proper lijken, maar die vakjes worden echt niet vaak onderhouden tussen vluchten door. Reizen met een vroege ochtendvlucht, nadat vliegtuigen vaak ’s nachts een grondige schoonmaakbeurt krijgen, lijkt me het beste om verdere mogelijke problemen te voorkomen”, aldus Hawkes.

Foto: Unsplash