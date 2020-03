Waarschijnlijk heb jij er ook wel eens van gedroomd, het winnen van een miljoen (of twee). Wat zou jij ermee doen? Een vrouw uit Engeland heeft het antwoord.

In 1995 won de inmiddels 64-jarige Elaine Tompson 2,7 miljoen pond, of 2,9 miljoen euro, met een winnend lot. Met zo’n bedrag op je rekening kan het naar je hoofd stijgen, maar dat overkwam Tompson niet. Sterker nog: ze vult nog steeds vakken bij de Britse keten Marks & Spencer.

“Voor gek verklaren”

De afgelopen 25 jaar stond ze om 2 uur ’s nachts op om haar dienst bij de supermarkt te werken. Ze werkt in de foodhal van de winkel en draait daar werkweken van 25 uur. “Mensen zullen me wel voor gek verklaren”, zegt de vrouw tegen The Mirror.

De reden dat ze blijft werken, is omdat ze niet thuis wil blijven zitten. “Ik zou helemaal gek worden. Ik vind mijn werk geweldig. We vullen de vakken, zorgen dat de kortingen doorkomen. Hier heb ik onwijs veel vrienden gemaakt en ik ontmoet de klanten. De mensen hier op werk zijn fantastisch.”

Hard werken loont

Ze werkte al twee jaar voor het bedrijf toen ze de loterij won. “Ik werk al mijn hele leven. Voor mijn kinderen vind ik het ook belangrijk dat ze zien dat hard werken loont.” Haar collega’s zijn overigens vooral deze dagen blij met haar, ook in Engeland raken de schappen ten gevolge van het coronavirus sneller leeg dan normaal.

Wat ze met haar prijzengeld heeft gedaan? Een miljoen pond is naar haar broer gegaan, die na een scheiding in een hotel woonde. “Hij is in 2002 helaas op 52-jarige leeftijd overleden, maar heeft zeven briljante jaren gehad.” Ook haar kinderen hebben van het geld kunnen profiteren, zij zijn dankzij moederlief trotse huiseigenaren.

