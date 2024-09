Vrouw aangesproken op haar decolleté: “Ik doe de maatschappij een plezier door er zo goed uit te zien!” (video)

Een Australische vrouw werd onlangs in het openbaar aangesproken op haar outfit. “Een diep decolleté is op dit moment het minste probleem voor de maatschappij”, zucht ze.

Adriana genoot onlangs van het zonnetje op een bank in een park. Ze droeg een rood kleedje met decolleté. Op een bepaald moment werd ze benaderd door een oudere dame die duidelijk maakte dat ze haar outfit – en meer bepaald haar decolleté – ongepast vond. Meteen erna kaartte de dertiger uit Melbourne het tafereel aan op TikTok. “Mevrouw, we zitten in een recessie. Iedereen voelt zich ellendig. Ik doe de maatschappij een plezier door er zo goed uit te zien!”, klinkt het. “Een diep decolleté is op dit moment het minste probleem voor de maatschappij. Ik ben hier om mensen hun dag goed te maken”, schrijft ze in het bijschrift van de video.

Jaloezie

Het filmpje werd al bijna 200.000 keer bekeken. Haar volgers zijn het grotendeels eens met haar. “Jaloezie is zo’n lelijke eigenschap! Je ziet er fantastisch uit!”, “Maar je borsten zijn nauwelijks te zien. Ik snap er niets van”, “Stop ze alsjeblieft niet weg! Doe gewoon waar je je goed bij voelt”, “Waarom maken mensen zich zo druk over haar zelfverzekerdheid en schoonheid?”, en “Ik zou haar in eerste instantie gevraagd hebben waarom ze naar je borsten kijkt”, wordt er gereageerd.

@dopaminedaydreamer A plunging neckline is the least of society's problems right now. I'm out here making people's day. Y'all ain't fun. 🤣 ♬ original sound – DopamineDaydream

Foto: TikTok