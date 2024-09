Vrouw in tranen wanneer ze het uitzicht van haar hotelkamer ziet: “Waanzinnig!” (video)

Een Britse toeriste viel onlangs achterover van verbazing toen ze het uitzicht vanuit haar hotelkamer zag. “Het was magisch en alles waar ik op hoopte”, glundert ze.

Lyndsay Johnson maakte onlangs een trip naar de Verenigde Staten en Canada. Op haar lijstje om te bezichtigen stonden onder meer de Niagarawatervallen, dus boekte ze een nachtje in een hotel in de buurt. De vrouw uit Nottingham betaalde 220 pond (262 euro) voor een kamer in het Tower Hotel. Toen ze haar kamer ’s avonds binnenwandelde en het uitzicht zag, kon ze haar ogen niet geloven. “Het was magisch en alles waar ik op hoopte. Ik barstte in tranen uit!”, vertelt ze in The Mirror.

Niet slapen

Ze maakte er een filmpje van en deelde het op TikTok, waar het al bijna 600.000 keer bekeken werd. Ook voor haar volgers was het uitzicht een complete verrassing. “Ik zou niet slapen, maar de hele tijd door het raam kijken”, “Dit is misschien wel het mooiste uitzicht vanuit een hotel dat ik ooit heb gezien”, “Ik dacht eerst dat je een vreselijk uitzicht ging laten zien, maar dit is prachtig”, “Waanzinnig!”, “Dat is nog eens een kamer met uitzicht”, en “Wow, ik ging er altijd van uit dat de Niagarawatervallen in niemandsland lagen”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok