Een Russische vrouw is overleden nadat ze haar opladende iPhone in bad liet vallen. Het is het zoveelste incident. De overheid waarschuwt nogmaals voor de gevaren van smartphonegebruik in bad terwijl het toestel in het stopcontact zit.

Olesya Semenova werd onlangs door haar flatgenoot levenloos aangetroffen in bad. De iPhone 8 van de 24-jarige vrouw lag op haar buik, met de oplaadkabel nog in het stopcontact. De vrouw werd geëlektrocuteerd.

Doodsbang

Haar flatgenoot Daria was erg aangedaan. “Ik schreeuwde en schudde haar door elkaar, maar ze was bleek, ademde niet en vertoonde geen teken van leven meer. Ik was doodsbang. Toen ik haar aanraakte, kreeg ik een elektrische schok. Er lag een smartphone in het water die aan het opladen was”, vertelt ze aan Daily Mail.

De politie bevestigde dat Olesya haar iPhone 8 aangesloten had aan het stopcontact. Toen de smartphone in het water viel, werd ze geëlektrocuteerd.

Waarschuwing

Het Russische Ministerie voor Noodsituaties waarschuwt na het zoveelste drama opnieuw voor dergelijk smartphonegebruik. “Dit herinnert er ons opnieuw aan hoe gevaarlijk de combinatie water en opladende toestellen is. Als een niet opladende smartphone in het water valt, is hij in het ergste geval kapot. Wanneer het toestel echter aangesloten is aan het elektriciteitsnet, dan zien we dergelijke taferelen”, klinkt het.

Zoveelste slachtoffer

Olesya is lang niet de enige vrouw die op dergelijke wijze komt te overlijden. Vorig jaar nog onderging de 26-jarige Russische boekhoudster Evgenia Shulyatyeva hetzelfde lot. In december 2018 stierf vechtsportkampioen Irina Rybnikova (15) op precies dezelfde manier. En ook de 12-jarige Kseniya P. overleed in bad terwijl ze naar muziek luisterde op haar smartphone.

Russian woman is electrocuted after dropping her iPhone in the bath while it was charging https://t.co/B27AVvGSb8 — Daily Mail Online (@MailOnline) December 9, 2020

