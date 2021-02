De vrouw van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zich voor het eerst in meer dan een jaar in het openbaar laten zien. Ri Sol-ju was samen met haar man in Pyongyang aanwezig bij een concert dat werd opgedragen aan Kim Jong-il, de overleden vader van Kim Jong-un.

Ri Sol-ju, de vrouw van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, was voor het eerst in meer dan een jaar tijd nog eens aanwezig op een openbaar evenement. Het koppel woonde samen een concert bij in de hoofdstad ter ere van de verjaardag van Kim Jong-il, de vader van het huidige staatshoofd zelf van 1994 en tot aan zijn dood in 2011 leider van het communistische land.

In isolatie door corona

In Noord-Korea wordt de geboortedag van Kim Jong-il jaarlijks gevierd als ‘de dag van de stralende ster’. Volgens het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap was het van januari vorig jaar geleden dat Ri nog in het openbaar was verschenen. Toen had ze eveneens samen met haar man een concert bijgewoond.

De langdurige afwezigheid van Ri, die vermoedelijk 31 jaar oud is, had heel wat vragen opgeroepen. Volgens sommige Zuid-Koreaanse berichten leefde ze in afzondering om niet te worden besmet met het coronavirus.

Het sowieso al erg geïsoleerde land had bij het begin van de pandemie alle grenzen gesloten en strikte maatregelen genomen om te voorkomen dat het virus het land binnenkwam. Officieel hebben in Noord-Korea geen coronabesmettingen plaatsgevonden.

Van voorzitter naar president

Intussen lijkt Kim Jong-un ook een nieuwe titel te hebben gekregen. In de Engelstalige berichten van de staatsmedia wordt hij ‘president’ genoemd, in plaats van ‘voorzitter’. Het Noord-Koreaanse staatsmedium KCNA heeft de titel president zeker twee keer gebruikt.

Zuid-Koreaanse experts vermoeden dat het land zich zo op een nieuwe manier wil presenteren in de internationale gemeenschap. Pyongyang wil mogelijk duidelijk laten zien dat Kim ook de hoogste leider is. Staatshoofden van democratisch bestuurde landen worden vaak president genoemd, maar in Noord-Korea was die titel gereserveerd voor Kim Il-sung (1912-1994). De grootvader van de huidige leider wordt gezien als de vader des vaderlands van stalinistisch Noord-Korea en heeft de titel van Eeuwig President.

Ook heeft het ‘ministerie van Volksstrijdkrachten’ in staatsmedia sinds vorige maand de meer gebruikelijke naam ‘ministerie van Defensie’ gekregen.

Dit zijn de beelden die de Noord-Koreaanse staatsmedia van het concert verspreidden:

AFP / KNS

AFP / KNS

AFP / KNS

AFP / KNS

AFP / KNS

