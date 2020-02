Volgens experten heeft een vlucht van British Airways de afstand tussen New York en Londen in een recordtijd afgelegd. De Boeing 747-436 haalde een snelheid van 1.327 kilometer per uur, en dat allemaal dankzij storm Ciara.

De vlucht van New York naar Londen duurde vier uur en 56 minuten, 80 minuten voor op schema. Het vliegtuig, dat dankzij een straalstroom van storm Ciara een snelheid van 1.327 kilometer per uur haalde, verbrak het vorige record van vijf uur en 13 minuten. Een normale vlucht met een minder krachtig toestel doet ongeveer zeven uur en 25 minuten over die afstand. Volgens luchtvaart consultant Alastair Rosenschein haalde het vliegtuig een “fenomenale snelheid”.

Veiligheid voor snelheid

“De piloot zal het toestel in het midden van de straalstroom hebben geplaatst en tijdens deze tijd van het jaar is die redelijk sterk. Zware turbulentie kan voorkomen in zo’n straalstromen, maar het kan ook een zeer aangename vlucht worden”, vertelt Rosenschein.

De luchtstroom, veroorzaakt door de storm, haalde zondag snelheden van 418 kilometer per uur. Ondanks het feit dat het vliegtuig sneller vloog dan de geluidssnelheid zal het de geluidsbarrière niet hebben doorbroken. Daarvoor was de lucht rond het toestel te snel. Moderne vliegtuigen halen meestal 85% van de geluidssnelheid.

“Veiligheid komt altijd voor snelheidsrecords. Onze hoogopgeleide piloten hebben het beste gemaakt van de omstandigheden om de reizigers ruim op tijd naar Londen te brengen”, aldus British Airways. Het snelheidsrecord voor een transatlantische vlucht staat wel nog steeds op naam van de BA Concorde. Die haalde een snelheid van 2.172 kilometer per uur en legde de afstand af in twee uur en 52 minuten.

