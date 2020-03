De Amerikaanse zangeres Billie Eilish heeft op een moedige manier uitgehaald naar haar bodyshamers. In een videoclip die werd afgespeeld tijdens haar optreden ging ze uit de kleren om hen het zwijgen op te leggen.

Van Billie Eilish zijn we gewend dat ze baggy kleding draagt waardoor haar lichaam amper te zien is. De 18-jarige zangeres van onder meer ‘Bad guy’ en ‘Everything I wanted’ kleedt zich naar eigen zeggen bewust zo omdat ze genoeg heeft van de voortdurende kritiek op haar lichaam. “Niemand kan kritiek geven op een lichaam dat ze niet hebben gezien”, vertelde ze daar eerder over.

“Lichaam waarmee ik ben geboren”

Maandag gaf de populaire zangeres in Miami het startschot voor haar wereldtournee. Op een bepaald moment speelde er een videoclip af waarin ze haar kleren uittrekt en ze enkel nog een beha draagt terwijl ze in een oliebad wegzakt. Daarmee wil ze de kritiek op haar persoon, kleding en lichaam aanklagen. “Ik voel constant hoe jullie kijken. Niets wat ik doe, gaat onopgemerkt voorbij. En hoewel ik jullie blikken voel, jullie afkeur of jullie opluchting, moet ik ze negeren, want ik zou me anders nooit meer kunnen bewegen. Willen jullie dat ik dunner ben? Zwakker? Zachter? Groter? Willen jullie dat ik stiller ben? Dagen mijn schouders je uit? Mijn borst? Mijn buik? Mijn heupen? Bevalt het lichaam waarmee ik ben geboren, je niet?”, trekt ze van leer in de clip.

Perceptie

“Wanneer ik comfortabele kleding draag, ben ik geen vrouw. Als ik mij van de lagen ontdoe, ben ik een slet. Hoewel je mijn lichaam nog nooit hebt gezien, heb je wel een mening klaar. Waarom? Wij bepalen wie zij zijn, wij bepalen wat ze waard zijn. Als ik meer kleding draag, als ik minder kleding draag, wie beslist wat dat over mij zegt? Is mijn waarde enkel gebaseerd op jullie perceptie? Of is jullie opinie over mij niet mijn verantwoordelijkheid?”, besluit ze.

Sportpaleis

Op zondag 19 juli houdt Billie Eilish met hetzelfde concert halt in het Antwerpse Sportpaleis.

