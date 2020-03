Zoals met alle actuele thema’s, heeft nu ook het coronavirus pornomakers geïnspireerd. De één zijn dood is namelijk nog steeds de ander zijn brood. Op de betere sites voor natuurfilms kan je intussen coronaporno checken.

Zoals we allen weten worden in porno heel vaak stichtende verhalen verteld. Denk maar eens aan de loodgieter die ons leert om een pijp te vervangen of dat we bijvoorbeeld een dagje mogen meelopen met een pizzabezorger die meedenkt in een oplossing als de klant geen geld heeft om te betalen. Speciaal voor die doelgroep is er nu coronaporno.

Duidelijke titels

De verschillende omschrijvingen laten alvast weinig aan de verbeelding over. Wat te denken van titels als ‘F*cking the nurse after coronavirus checkup’, ‘Milf in coronavirus quarantaine gets hard f*cked for medicine’ en ‘Coronavirus has me feeling dirty and stressed and really horny’. Ja, daar kan Maggie De Block nog eens een puntje aan zuigen.

Sleur

“Ik denk dat mensen zich op dezelfde manier aangetrokken voelen tot COVID-19-porno als mensen die bank zijn van hun eigen schaduw zich aangetrokken voelen tot horrorfilms. We zoeken allemaal naar zaken die ons uit de dagelijkse sleur halen”, zegt pornoacteur Spicy tegen Vice.

