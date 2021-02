De Australische koala Triumph draagt een prothese. Dat is niet zomaar wat, want hij is de allereerste op de hele wereld. Drie jaar geleden werd hij geboren zonder rechterachterpoot, maar sinds vorige maand is zijn leven drastisch veranderd. Door de prothese kan hij eindelijk zorgeloos klimmen en klauteren in de bomen, net zoals zijn vriendjes.

De Australische mannetjeskoala, Thriump, heeft eindelijk een prothese gekregen, als allereerste ter wereld. Het eerste deel van zijn leven heeft hij zonder ondersteuning moeten leven. Een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in dierenprotheses deed meerdere pogingen om het manke diertje te helpen, maar dat leverde niets op. Totdat de lokale tandarts, Jon Doulman, van zich liet horen. Hij was de man die een prothese maakte voor de koala.

Triumph werd in 2017 gevonden door Marley Christian, een dierenverzorgster. Sindsdien is zij op zoek gegaan naar een oplossing voor hem. Op het moment dat de tandarts aanbood te helpen, kon ze haar geluk niet op. “Toen ik de prothese bij hem aantrok en hij een sprongetje maakte, rende en omhoog klom, huilde ik”, legt de dierenverzorgster uit.

