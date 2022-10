Toerist betrapt hotelmedewerker met verborgen camera: «Daarom laat ik mijn kamer nooit poetsen» (video)

Een toerist heeft met een verborgen camera vastgelegd hoe een hotelmedewerker zijn kamer doorzoekt naar waardevolle spullen. Heel wat mensen vinden de beelden beangstigend omdat het iedereen kan overkomen.

De toerist, Arturo Brunello, logeerde onlangs in een hotel in de Mexicaanse stad Cancún. Toen hij even weg was, kwam iemand van het kuispersoneel zijn kamer poetsen. Brunello had echter voor de zekerheid op zijn laptop een programma geïnstalleerd waarmee hij de camera laat filmen als er beweging gedetecteerd wordt. Zo legde hij vast hoe de hotelmedewerker een biertje uit de ijskast nam, de kluis onderzocht en tussen zijn kleren op zoek ging naar waardevolle dingen.

Ontslagen

Uiteindelijk nam de medewerker niets mee, maar Brunello stapte met de videobeelden naar de hotelmanager. Die zorgde ervoor dat de hotelmedewerker op staande voet ontslagen werd.

Geen juwelen meenemen

Brunello deelde de beelden op TikTok, waar er verontwaardigd gereageerd wordt. «Wow, zo akelig», «Daarom laat ik mijn kamer op vakantie nooit poetsen», «Ik zou meteen een klacht ingediend hebben», «Daarom neem ik nooit kostbare dingen zoals juwelen mee op vakantie», en «Wij vragen altijd om onze hotelkamer niet te kuisen en laten de televisie opstaan als we weg zijn», klinkt het onder meer.





