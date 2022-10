Influencer begaat blunder tijdens het zonnen: «Wat had je in godsnaam aan?!» (foto)

Een Amerikaanse internetbekendheid heeft onlangs een oepsmomentje beleefd toen ze in de zon lag zonder zich in te smeren. Het resultaat is – euhm – opvallend…

Hannah Stocking genoot onlangs van het zonnetje, al was ze niet echt slim om totaal geen zonnecrème op te doen. Daardoor bruinden sommige plekken van haar lichaam hard terwijl de bedekte lichaamsdelen geen kleurtje kregen. Het resultaat is een mix van (z)ongebruinde huid, al oogt het wel héél vreemd wanneer ze een bikini draagt.

Superheldenoutfit

De 30-jarige influencer deelde het resultaat met haar volgers op TikTok. Daar werd er met verbazing gereageerd. «Heb net hetzelfde meegemaakt! Hilarisch, maar het komt goed. Smeer gewoon de gebruinde plekken heel goed in volgende keer», «Wat is er precies gebeurd?», «Dat moet nogal een superheldenoutfit geweest zijn», «Wat had je in godsnaam aan?!», en «Ze lacht, maar eigenlijk huilt ze diep vanbinnen», lezen we onder meer in de reacties.

