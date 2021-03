Kay is haar naam. En de 25-jarige dame staat op het punt te trouwen.

Daar hoort natuurlijk een mooie trouwjurk bij. En die vond ze ook! Een prachtige foto van Kay in haar sensuele trouwjurk gaat momenteel echter viraal.

“Mijn partner heeft geen Twitter, dus iedereen kan kijken naar mijn trouwjurk”, plaatste ze bij het prentje. In geen tijd kreeg ze meer dan 717.000 ‘likes’ en aan reacties was er ook geen gebrek.

“Ben je single?”

Kay werd overladen met positieve commentaren. “Je ziet er ZO mooi uit”, klinkt het haast in koor. “Je straalt echt in die trouwjurk”, besluiten andere fans nog.

Maar sommigen reageren op ‘bizarre’ wijze. “Ben je nog single?”, vraagt een ‘fan’ zich gek genoeg af… “Ik zoek nog een trouwe sugar baby“, laat iemand anders nog weten.

En dan zijn er ook nog de ronduit beledigende reacties, die Kay maar wat graag deelt op haar Twitter-pagina. Kijk maar naar onderstaande gevallen… Of hoe een trouwjurk viraal kan gaan!

My man doesn’t have Twitter so everyone look at my wedding dress ✨ pic.twitter.com/cJKTRIvPVG — Kay 🌻 (@mamakayponz) March 19, 2021

Aw @jacob45439801 is so sweet. Y’all should go be sweet back 🥰 He definitely deserves it. pic.twitter.com/T2d8EMglxF — Kay 🌻 (@mamakayponz) March 22, 2021

I love the smell of cyber bullying in the morning. Thanks @DailyMail! pic.twitter.com/7tvOalOrjY — Kay 🌻 (@mamakayponz) March 22, 2021

Foto: Twitter @mamakayponz / Bron: The Sun