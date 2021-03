Veel is er dezer dagen niet te doen door de coronacrisis. Je zit waarschijnlijk het grootste deel van de tijd alleen thuis, zonder noemenswaardige voorvallen om over te berichten. Dat betekent niet alleen dat je je vaker dan anders verveelt, maar ook je sociale mediacontent lijdt eronder. Wat moet je nu delen met je volgers?

Wanneer sociale gebeurtenissen wegvallen en je leven er al te gewoontjes uitziet, is er gelukkig nog één ding dat je Instagram feed kan redden. De spiegelselfie. Die oude bekende weet altijd een hoop likes te verzamelen en mits de juiste setting kan je je nieuwe interieuraanwinsten er ook mee tonen. Ideaal.

Perfecte spiegelselfie

Maar, er is een maar. Bij bekende influencers lijkt het altijd alsof ze thuis over dé ideale spiegel in dé ideale setting met hét ideale licht beschikken. Hun huid ziet er stralend uit, er is geen greintje rommel te bespeuren en die spiegel moet wel enorm zijn, want je ziet het kader zelfs niet op de foto. Wel, volgens TikTokster Kara Jewel is dat allemaal niet meer dan schone schijn en is het poepsimpel om zelf zo’n foto bij je thuis te maken.

Timer en statief

Volgens haar gebruiken die sneaky influencers namelijk helemaal geen spiegel. In plaats daarvan poseren ze met een smartphone in de hand voor hun favoriete decor in huis en maken ze gebruik van een statief en misschien zelfs een ringlamp om hun ‘spiegelselfie’ te maken. Timer zetten, poseren met je smartphone alsof je voor de spiegel staat en daar heb je hem: de ideale foto. Ze laat in een filmpje ook zien hoe ze het zelf doet. Het proberen waard bij gebrek aan andere bezigheidstherapie?

