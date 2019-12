Op een eiland voor de Japanse kust heeft men een bijzonder lugubere vondst gedaan op een aangespoelde boot. In de houten romp zijn lichaamsresten van minstens vijf mensen aangetroffen.

De ‘spookboot’ (of althans een deel daarvan) spoelde aan op het eiland Sado, ten noordwesten van het Japanse hoofdeiland Honshu. Hij droeg Koreaanse lettertekens op de zijkant. De slachtoffers waren blijkbaar al een hele tijd geleden gestorven. “De politie vond de hoofden van twee mensen, en ook vijf lichamen”, zei Kei Chinen van de kustpolitie. Er is een onderzoek opgestart.

Noord-Korea

Het gebeurt wel vaker dat zogenoemde spookschepen uit Noord-Korea aanspoelen in Japan. Meestal zijn ze leeg, maar soms bevatten ze nog menselijke resten. Het is mogelijk dat de bemanning is omgekomen door ontbering of het slechte weer, zeker in de winter. Het zou dan kunnen gaan om arme vissers die zich steeds verder in zee wagen.

Maar er doen ook verhalen de ronde dat het zou gaan om spionnen of ‘afvalligen’ van het repressieve regime van Kim Jong-un in Noord-Korea. De gespannen relaties tussen Japan en Noord-Korea – wegens het Koreaanse rakettenprogramma – zullen het onderzoek er niet makkelijker op maken.

