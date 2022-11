“Ik heb de grootste lippen ter wereld en kan maar niet stoppen om ze nóg te vergroten” (foto’s)

Het moet niet gekker worden: een zekere Andrea Ivanova hoopt met haar tweewekelijkse fillers eruit te zien als een Bratz-pop. Alleen waarschuwt haar dokter haar nu dat de hele procedure haar wel eens fataal kan worden…

Een vrouw die claimt dat ze de ‘grootste lippen van de wereld’ heeft probeert alweer een record te verbreken, deze keer met haar kin. Ondanks dat haar dokter haar al enkele malen probeert te behoeden voor erger, blijft de 25-jarige Andrea Ivanova volharden. Ondertussen heeft ze reeds 32 behandelingen achter de rug, goed voor zo’n 10.000 euro aan kosten. Haar doel? Een levensechte Bratz-pop worden.

Record

”Ik hou van mijn lippen en ik wil dat nieuwe record”, zo vertelt de Bulgaarse in een interview. “Het was vorige maand mijn verjaardag en die heb ik gevierd met een filler in mijn kaken. En terwijl ik mijn kaken behandel, probeer ik natuurlijk bij te benen met mijn lipbehandelingen. Ivanova begon haar bizarre reeks aan behandelingen in 2018. Sindsdien wil ze niets liever dan de grootste lippen ter wereld hebben en binnenkort ook de grootste kin. Haar dokter waarschuwt haar dat te veel van dergelijke procedures haar fataal kunnen worden. Maar daar maalt Ivanova niet om. “Ik ben al zo ver gekomen en ik wil zelfs niet meer denken hoeveel tijd, geld en energie ik erin heb gestoken. Er zijn te veel injecties geweest, maar er komen er nog meer bij”, aldus de vrouw uit Sofia.

Foto: Instagram