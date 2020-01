Een restaurant in Denver heeft het gehad met de vele domme vragen die de werknemers dagelijks voorgeschoteld krijgen. Daarom rekenen ze een extra kost aan als het weer prijs is.

Pas op met wat je vraagt als je iets gaat eten in Tom’s Diner in Denver (Colorado), want het kan je geld kosten. Domme vragen worden immers aangerekend en kosten 0,38 dollar (0,34 euro).

Water in ijs

Ook al gaat het om een ludieke actie, er zijn al mensen geweest die de ‘domme vraag’-kost op hun rekening zagen staan. Een Redditer deelde een foto van zijn rekening in het bewuste restaurant, en jawel: naast aardappelpuree en kip pronkte er 0,38 dollar op voor een domme vraag.

Hij wist echter niet te zeggen welke vraag hem aangerekend werd, maar de favoriete domme vraag van eigenaar Hunter Landry is: “Zit er water in het ijs?”. Toegegeven, time is money, in dit geval.

Humor

Landry legt uit dat de opvallende regel niet slecht bedoeld is, integendeel. “Het is ludiek bedoeld. Vandaag de dag mag er al eens gelachen worden”, vertelde hij aan TODAY.

De maatregel werd twintig jaar geleden ingevoerd door de oom van Landry. Hij voegde er ook aan toe dat zijn werknemers niet écht domme vragen mogen aanrekenen, maar enkel als de klant de humor ervan inziet.

