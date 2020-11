Het is de nachtmerrie van menige redactie: een overlijdensbericht de wereld insturen van iemand die nog niet dood blijkt te zijn. De Franse radiozender Radio France Internationale (RFI) slaagde er in die pijnlijke fout honderdvoudig te maken. RFI zette namelijk de overlijdensberichten van onder meer koningin Elizabeth II, acteur Alain Delon, ex-premier Laurent Fabius en zakenman Bernard Tapie op de website. “Een technisch probleem”, zo luidt de verklaring.

“Vanwege een technisch probleem werden maandag vele overlijdensberichten online gezet op onze website”, zo klinkt het in een mededeling van RFI. “De berichten gingen vervolgens dan ook automatisch online bij de partners van RFI, onder meer Yahoo! , MSN en Twitter”, zo luidt het. “Dat gebeurde allemaal zonder tussenkomst van redacteurs”, aldus de zender, die uitlegt dat er net op dat moment overgeschakeld werd op een nieuw systeem voor de website.

Geklungel

De berichten werden relatief snel verwijderd, maar het kwaad was uiteraard geschied: ze waren door vele mensen gelezen, en ook door enkele van de doodverklaarde beroemdheden. Die reageerden divers op het geklungel. Zo nam actrice Line Renaud, 92 intussen, het humoristisch op op Twitter: “Het goed met mij, ik heb nog heel wat plannen. Deze tekst zal, als de tijd daar is, dus niet meer up-to-date zijn.”

Oui et je suis en pleine forme !!! J’ai encore tellement de projets à mener que, le moment venu, ce texte ne sera plus du tout à jour ! https://t.co/vkgTuBbNQC — Line Renaud (@linerenaud) November 16, 2020

Pijnlijker wordt het als het over Bernard Tapie gaat. De 77-jarige ondernemer en ex-minister is zwaar ziek en werd de voorbije maanden al enkele keren dood verklaard. Zo bracht Le Monde ook al eens een voorbereid overlijdensbericht van de man buiten. Een Franse sportzender was enkele maanden geleden in hetzelfde bedje ziek.