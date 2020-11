God ziet alles. En ook voor bikinimodellen blijft weinig onopgemerkt. Het Braziliaanse model Natalia Garibotto beweert dat het officiële account van niemand minder dan paus Franciscus haar Instagram-foto heeft geliket. En er zijn bewijzen van.

Niemand is heilig, en blijkbaar ook de paus niet. Het Braziliaanse bikinimodel Natalia Garibotto schrok zich een hoedje toen ze plots een like van @franciscus zag verschijnen, het officiële Instagram-account van paus Franciscus. De foto in kwestie is een uitdagend kiekje in ware ‘(Hit Me)… Baby One More Time’-stijl – maar dan met een iets korter rokje.

Niet erg pause-like

“Mijn moeder mag mijn foto’s dan wel haten, de paus liket ze toch maar mooi”, lacht de 27-jarige Garibotto op de blogsite Barstool Sports, die beweert de like als eerste gespot te hebben. De like is ondertussen weer verdwenen, maar er zijn wel screenshots van. De blogsite beweert tevens het blauwe vinkje, dat aangeeft of de account van een beroemde persoon door Instagram geverifieerd is als echt, op het bewuste Instagram-account van de paus gezien te hebben.

Brb on my way to the Vatican — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

“Ben zo terug, op weg naar het Vaticaan”, grapt het bikinimodel nog op Twitter. Of paus Franciscus al een voorproefje wil op zijn zeventig maagden is niet geweten, en bovendien blijft het een raadsel of de paus zijn eigen Instagram-account wel beheert. De like kan dus evengoed afkomstig zijn van een medewerker van het Vaticaan, maar is in dat geval niet minder hilarisch. “Hij bewondert gewoon de schepping van God, laat hem met rust”, schrijven Twitteraars al spottend.

View this post on Instagram A post shared by ɴᴀᴛᴀ ɢᴀᴛᴀ (@nataagataa)

Het bericht OEPS. Likete de paus “per ongeluk” deze pikante Instagram-foto van bikinimodel? verscheen eerst op Metro.