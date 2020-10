Een pastoor uit het Amerikaanse North Carolina wordt aangeklaagd voor het urineren op een slapende vrouw in een vliegtuig. Het bizarre schouwspel speelde zich af tijdens een vlucht tussen Las Vegas en Detroit.

Daniel Chalmers is pastoor bij Love Wins Ministry in Raleigh en blijkbaar had de gelovige man 0,17 alcoholpromillage in zijn bloed op het moment van de feiten. Daarnaast zou hij ook nog een slaappil genomen hebben voor de vlucht. Chalmers stond tijdens de vlucht op, ging voor een slapende vrouw staan en urineerde over haar.

Verontschuldigingen

Een agent wist de man meteen te overmeesteren. Chalmers excuseerde zich achteraf uitgebreid: “Ik wil me verontschuldigen voor mijn acties tijdens deze nachtvlucht. Ik nam een Ambien voor de eerste keer om te kunnen slapen, maar reageerde er verschrikkelijk op. Sorry aan iedereen die ik hiermee heb berokkend en vooral sorry aan de vrouwelijke passagier. Ik heb haar gecontacteerd en mijn verontschuldigingen aangeboden. Alstublieft, vergeef mij, het was niet mijn bedoeling”, zo liet hij weten. Reden genoeg om te gaan biechten, me dunkt.

Alicia Beverly, het slachtoffer, sliep naast haar zus helemaal achteraan het vliegtuig, toen ze plots iets warms voelde en een man voor haar zag staan die net zijn geslachtsdeel afschudde en in een plas urine stond. Ze schreeuwde het uit en bleef in haar natte kleren zitten tot het vliegtuig uiteindelijk landde in Detroit Metro Airport.

Foto: Pexels (Sourav Mishra)