Ophef over trouwkleed van bruid: “Straks floepen haar borsten eruit!” (video)

Een opvallende trouwjurk lokt heel wat reacties uit op sociale media. “Het overdreven decolleté verpest de schoonheid van het trouwkleed”, klinkt het in de reacties.

Het gaat om een trouwkleed van Blini Fashion House, een modemerk dat gesitueerd is in Kosovo. De winkel deelde op Instagram een video waarin een bruid een trouwjurk van 4.800 euro draagt, genaamd ‘Thessia Bridal Dress’. Het bruidskleed is bedekt met tal van kristallen en de kroon maakt duidelijk dat het ontwerp een koninklijke toets heeft.

Decolleté

Het filmpje werd duizenden keer bekeken, maar de meerderheid heeft toch zijn of haar bedenkingen bij het ontwerp, zeker wat het decolleté betreft. “Ik hoop dat die jurk vastgelijmd is”, “Ze kan amper bewegen zonder dat haar borsten tevoorschijn komen”, “Het overdreven decolleté verpest de schoonheid van het trouwkleed”, “Straks floepen haar borsten eruit!”, en “Is het echt nodig om zoveel bloot te tonen op je trouwdag?”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram