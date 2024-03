Vrouw draagt doorschijnende outfit op verjaardagsfeest van vriendin: “Ik zou je zo niet uitnodigen!” (video)

Een outfit voor een verjaardagsfeestje lokt heel wat reacties uit op sociale media. “Slimme en zelfverzekerde vrouwen zijn niet bezig met andere vrouwen te overtreffen”, klinkt het in de reacties.

Elk feest is een reden om je leukste outfit aan te doen. Zo wilde een Amerikaanse vrouw met een doorzichtige jurk de aandacht trekken op het verjaardagsfeest van een vriendin. Het gaat om een kleedje van de Amerikaanse online kledingwinkel Fashion Nova, waar het verkrijgbaar is voor 27,95 euro.

Bedenkingen

In een filmpje op de Instagram van Fashion Nova draagt de vrouw de bewuste outfit. Hoewel sommigen het een prachtige outfit vinden, hebben anderen hun bedenkingen erbij. “Dat is een jurk om thuis aan te doen in het bijzijn van je man. Het is volledig doorzichtig…”, “Ik zou je zo niet uitnodigen op één van mijn feestjes!”, “Het is heel sexy, maar ik zou er wel iets onder dragen”, “Waarom ben je zo goed als naakt?”, en “Slimme en zelfverzekerde vrouwen zijn niet bezig met andere vrouwen te overtreffen”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram