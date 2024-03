Vrouw boos na opmerking tijdens date: “Het is niet oké dat iedereen je tepels kan zien” (video)

Een Australische vrouw kreeg tijdens een date te horen dat het ongehoord was dat ze geen beha droeg. Haar volgers reageren verdeeld op het tafereel.

Dasha Daley leerde online een man kennen en ging met hem iets drinken. Tijdens hun date merkte de 28-jarige blondine dat zijn ogen gericht waren op één ding. “Hij keek de hele tijd naar mijn boezem. Ik betrapte hem er zo vaak op tot ik er genoeg van had en hem zei dat ik dat ongepast vond. Hij antwoordde dat hij niet begrijpt waarom vrouwen niet het fatsoen hebben om een beha te dragen in het openbaar. Hij vond het niet oké dat mensen mijn tepels konden zien”, vertelt ze in een video op TikTok.

Rode vlag

Dasha kon niet geloven dat hij dat net gezegd had. Ze vertelt dat ze zelden een beha draagt omdat ze zich daar comfortabeler bij voelt. “Ik vind mijn outfit helemaal niet ongepast, maar hij vindt van wel en voor mij is dat een rode vlag. Vrouwen mogen aandoen wat ze willen, ook als ze geen beha willen dragen. Waarom nemen mannen daar aanstoot aan? Ik begrijp dat niet”, klinkt het.

Verdeelde reacties

Het filmpje werd duizenden keren bekeken en lokte heel wat reacties uit, al waren die gemengder dan verwacht. “Zeg me alsjeblieft dat je meteen bent rechtgestaan en vertrokken bent”, “Wees blij dat je meteen weet dat hij niks voor jou is”, en “Hij heeft niet het recht om jou te zeggen wat je moet aandoen, of hij het nu gepast of ongepast vond”, luidt het in het ene kamp. Anderen waren net iets kritischer voor haar. “Chat misschien een beetje langer met je dates in plaats van dezelfde dag nog met hen te gaan daten”, “Dat heet bescheidenheid”, en “Je zoekt duidelijk wel de aandacht op”, lezen we ook.

Foto: TikTok