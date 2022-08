Ophef over juf die sexy plaatjes deelt op Instagram: “Je maakt zo’n foto’s in de klas?!” (foto’s/video)

Een juf uit New Jersey ligt onder vuur omdat ze op Instagram pikante foto’s deelt.

De dame, die op Instagram de naam ’toyboxdollz’ gebruikt, geeft kunstles op een lagere school. Na de uren deelt ze foto’s op Instagram, die sommigen ‘(te) pikant van aard’ noemen. En dat is niet naar de zin van enkele ouders. Ook online krijgt ze behoorlijk wat kritiek over zich heen.

“Je maakt zo’n foto’s in de klas?!”

Hoewel velen de dame ook loven om haar zelfvertrouwen, vinden anderen dan weer dat wat ze doet en draagt, niet thuishoort in een klaslokaal. “Je maakt zo’n foto’s in de klas?”, klinkt het. “Je staat in het klaslokaal wat foto’s te nemen van je kont. Dat is zeer ongepast”, gaat het verder. “Je lijkt wel wanhopig op zoek naar ‘likes'”, besluit een laatste nog. “Ik ben een hele goeie juf. In mijn klaslokaal maakt niemand er een punt van”, reageert de vrouw. En haar meer dan 950.000 volgers op Instagram maken er duidelijk óók geen punt van.

Foto: Instagram – Bron: New York Post