Ophef over doorzichtig trouwkleed van bruid: “Ongepast voor in een kerk!” (foto’s)

Op sociale media is commotie ontstaan over de bruidsjurk van een Deense vrouw. Sommige volgers vinden het trouwkleed immers te weinig verhullend voor een huwelijk in de kerk.

Pernille Rosenkilde stapte onlangs in het huwelijksbootje. De 34-jarige vrouw uit Kopenhagen besloot om haar bruidsjurk zelf te ontwerpen. Ze opteerde voor een doorschijnende sluier, wat op sociale media heel wat reacties uitlokte, vooral door het feit dat ze met die opvallende trouwjurk in de kerk huwde.

Smakeloos

“Ik vind de jurk mooi, maar ongepast voor in een kerk! Het blijft een religieuze plek waar respect op zijn plaats is”, reageert een volger. “Wat een afschuwelijke jurk! Niet mooi, niet elegant, niet sexy… Gewoonweg smakeloos”, antwoordt nog iemand. “Zo’n jurk in een gebedshuis?! Dan had je beter een andere locatie kunnen uitkiezen om te trouwen”, aldus een laatste volger.

Middeleeuwen

Gelukkig namen ook heel wat volgers het voor haar op. “Luister niet naar die stomme opmerkingen! Je zag er prachtig uit en je bent gewoon hét voorbeeld van een sterke, onafhankelijke vrouw”, klinkt het ook. Zelf laat ze de kritiek niet aan haar hart komen. “Misschien denken mensen dat we nog in de middeleeuwen leven, maar ik heb mijn droomjurk ontworpen”, bijt ze van zich af.

Foto: Instagram