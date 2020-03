Racistische opschriften in het straatbeeld: ze zijn een spijtige realiteit. In Manchester heeft een mooie ziel daar iets op gevonden. Racistische teksten worden sinds kort overplakt met een meer ludieke zin, en een foto van een kat.

Het twitteraccount @LorenzoTheCat – duidelijk van een kattenliefhebber – postte een foto van straatmeubilair in het Engelse Manchester, beplakt met een foto van een kat en de tekst: “Hier stond racistische rotzooi, maar ik heb het overplakt met deze foto van een kat.”

Of het twitteraccount in kwestie ook verantwoordelijk is voor deze goede daad is niet duidelijk.

Signs being posted all over Manchester, England. pic.twitter.com/szbFsdsS4Q — Lorenzo The Cat (@LorenzoTheCat) March 4, 2020

