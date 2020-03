Een nieuwe schoen van Puma doet de ronde op sociale media, en dat voor een wel heel bijzondere reden. De sneaker ‘Storm Adrenaline’ heeft van bovenaf bekeken namelijk veel weg van Adolf Hitler.

De vergelijking werd het eerst opgemerkt door een Rus, maar anno 2020 vliegt zoiets de wereld rond.

Скандал международного уровня вызвали кроссовки “Puma” (модель Storm Adrenaline), которые напомнили пользователям соцсетей портрет Адольфа Гитлера. Критики бренда сразу припомнили состоявшего в рядах НСДАП основателя фирмы, немца Рудольфа Дасслера. pic.twitter.com/nwkpAM5C5C — ОколоНоля (@redsquare2018) March 3, 2020

Als je de schoen van de bovenkant ziet kan je er met een beetje verbeeldingsvermogen prima Hitler in herkennen. De voorkant van de sneaker lijkt op het haar terwijl er over de veters een snorretje herkent kan worden. Het kan natuurlijk ook gewoon Charlie Chaplin zijn, of Balthazar Boma na een knipbeurt.

Storm Adrenaline = Sturm Abteilung?

Sommige twitteraars gaan nog wat verder en zien in de naam een verwijzing naar de SA, ofte Sturm Abteilung. Dat was de naam van de knokploegen die Hitler steunden tijdens diens opkomst. De oprichter van Puma, Rudolf Dassler, was in de jaren 30 en 40 ook lid van de nazipartij.

