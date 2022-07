OEPS. Vrouw vergeet geparkeerde auto en moet monsterbedrag ophoesten (video)

Een Britse vrouw heeft een zware prijs betaald voor haar vergeetachtigheid. Letterlijk, zelfs. De vrouw had haar wagen maandenlang laten staan in een parking en was dit blijkbaar vergeten, waardoor ze een peperdure rekening voorgeschoteld kreeg.

Op de beelden is te zien hoe een bedrag van 2.716,30 pond op het schermpje van de parkeerautomaat verschijnt. Omgerekend is dat maar liefst 3243,38 euro. De video werd stiekem gemaakt door een toeschouwer: «Ik ging mijn parkeergarage binnen om te betalen voor een ticketje en zag deze vrouwen voor mij staan. Ze hebben het ticket uiteindelijk betaald. Ze waren hun auto blijkbaar in april vergeten.»





Onder de video regent het verontwaardigde reacties: «Als je in staat bent om een van je auto’s ergens te vergeten, dan kan je zo’n bedrag ook wel ophoesten», en «Stel je voor dat je zoveel geld hebt dat je gewoon je auto ergens kan vergeten…».

