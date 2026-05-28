Man zegt tijdens date hoeveel seks hij nodig heeft: “Seksverslaafd dus?” (video)

Opvallend momentje tijdens ‘Lang Leve de Liefde’, waarin een deelnemer zegt dat hij vijf keer per dag seks wil. “Wacht maar tot je kinderen hebt…”, klinkt het in de reacties.

In het Nederlandse datingprogramma ‘Lang Leve de Liefde’ brengen twee wildvreemde mensen 24 uur samen door om elkaar beter te leren kennen. Onlangs was dat het geval voor Matthew en Naomi. Wanneer Matthew vraagt of Naomi seks belangrijk vindt in een relatie, antwoordt ze volmondig ‘ja’.

Seksverslaving

Daarna kaatst ze de vraag terug naar hem. “Zeker! Het liefst een keer of vijf per dag”, antwoordt Matthew. “Seksverslaafd dus?”, reageert Naomi. “Ja, in principe wel”, aldus Matthew. “Ik kan dat ook wel hoor”, verzekert Naomi hem. “’s Ochtends, ’s middags, ’s avonds… een paar keer”, droomt Matthew al helemaal weg.

Grootspraak

Het fragment werd gedeeld op sociale media, waar heel wat kijkers hun bedenkingen hebben bij zijn uitspraak. “Dit ruikt naar grootspraak…”, “Waarschijnlijk vijf keer drie minuten”, “En tussendoor nog wat werken”, “Wacht maar tot je kinderen hebt…”, en “Vijf keer per dag? Dat werkt dus niet”, lezen we in de reacties.

