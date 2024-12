Nederlandse vrouw passeert huis met pikante beelden op televisie: “Met de gordijnen open?!” (video)

Opvallende beelden uit Nederland, waar een passante al te makkelijk kon binnenkijken bij mensen die een speciale smaak van televisieprogramma’s hebben…

Gluren bij de buren… Het is niet netjes, maar soms is de verleiding te groot. En al helemaal wanneer de gordijnen wagenwijd openstaan. Dat overkwam een Nederlandse vrouw onlangs toen ze een wandelingetje deed. Ze kon bijna niet anders dan zien wat er zich afspeelde op de televisie van een huis in de straat. Laat ons zeggen: het was geen ‘National Geographic’.

Gordijnen sluiten

De beelden van het geestige moment kwamen terecht op TikTok, waar ze inmiddels al bijna 200.000 keer bekeken werden. “Welkom in Nederland”, reageert iemand. “In de woonkamer dan nog…”, “Hoe vaak ik dit meemaak is echt crimineel”, en “Met de gordijnen open?! Doe die dan toch op z’n minst dicht”, klinkt het verder in de reacties. “Wil je voortaan niet meer bij mij naar binnen filmen?”, grapt een laatste kijker.

Foto: TikTok