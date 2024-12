Vrouw schaamt zich voor haar naam: “Gênant om een document te ondertekenen” (video)

Een Amerikaanse vrouw vindt het jammer dat haar ouders haar genoemd hebben zoals ze heet. Haar initialen zijn immers behoorlijk grappig…

De vrouw doet haar verhaal op TikTok. Haar naam is Em Windham. Niks mis mee, al zien de initialen er als volgt uit: ‘EW’. Op z’n Engels uitgesproken klinkt dat als ‘ieuw’, oftewel ‘bah’. In haar filmpje waarschuwt ze daarom aanstaande ouders om goed na te denken over welke naam ze hun kinderen gaan geven. “Als je een naam voor je kinderen kiest, denk dan even na over hun initialen. Elke keer als ik iets moet paraferen, schrijf ik ‘Bah’. Het is net alsof al mijn documenten me uitlachen: bah, bah, bah!”, zucht ze.

Sexy Lexy

Aanvankelijk zou ze Alexia geheten hebben, wat haar de schattige initialen ‘AW’ opgeleverd zou hebben. Haar vader had echter schrik dat ze op school de bijnaam ‘sexy Lexy’ zou krijgen, dus kreeg ze haar huidige naam.

Herkenbaar

Het filmpje werd al meer dan 1 miljoen keer bekeken op TikTok, waar haar ‘probleem’ herkenbaar is voor sommigen. “Mijn initialen zijn ‘ET’…”, “De mijne ‘PP’. De lagere school en het middelbaar waren geweldig…”, en “Meid, bij mij is het ‘BS’. Met mijn middelnaam erbij wordt het ‘BJS’…”, wordt er gelachen in de reacties.

Foto: TikTok