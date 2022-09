50-jarige vader claimt dat hij “onverslaanbaar zaad” heeft: “15 kinderen onderweg” (foto’s)

Maak kennis met Kyle Gordy, wiens aantal zaadcellen maar liefst 6 keer meer is dan de gemiddelde hoeveelheid. En daar ziet de man best wel wat opportuniteiten in. Als ‘professioneel spermadonor’ zet de Amerikaan zich naar eigen zeggen in om ‘sterke kinderen voort te brengen’.

Gordy zou in het verleden al verschillende keren benaderd zijn geweest door vrouwen met een kinderwens en dus passeert de man best vaak bij de spermabank. De 30-jarige man uit Californië heeft op die manier ondertussen al verschillende kinderen verspreid over de hele wereld. Hij zou de biologische vader zijn van 50 kindjes en er zouden er nog 15 onderweg zijn.

Gratis

Om gezinnen met vruchtbaarheidsproblemen te helpen, bood hij zijn diensten gratis aan. Via zijn Instagram-pagina kreeg hij regelmatig verzoeken binnen. Vandaag werkt Gordy samen met een IVF-kliniek in de Filipijnen. “Het idee is simpel: ze vliegen me van Amerika naar daar zodat ik er mijn onverslaanbaar zaad kan doneren. Ik volg ook een strict dieet om de spermakwaliteit en aantallen zo optimaal mogelijk te houden”, aldus Gordy. Met COVID stond zijn business even on hold, maar vandaag heeft hij het werk weer hervat.

Foto: Facebook