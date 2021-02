Een foto van een labrador retriever in een sneeuwlandschap heeft heel wat bekijks. Hij ziet er immers erg vreemd uit door een ongelukkige timing.

Sadie Swicker is een Amerikaanse fotografe die een pracht van een labrador retriever heeft. Een tijdje geleden probeerde de vrouw een panoramafoto te maken van een sneeuwlandschap. Haar hond Dewey wilde dolgraag mee op de foto en liep tijdens de opname voorbij de lens.

Perfecte mislukte panoramafoto

Het resultaat ziet er erg gek uit. Dat komt omdat de hond in beweging was tijdens de secondenlange panorama-opname. Dewey lijkt op de foto bijgevolg slechts twee poten te hebben. “Hij ziet eruit als een gefotoshopt tweebenig misbaksel. Het was de perfecte mislukte panoramafoto”, vertelt Sadie in The Dodo.

Lachende volgers

Sadie deelde de foto op Facebook, waar hij meteen viraal ging. Zowat iedereen lag in een deuk. “Ik had een heel slechte dag, maar dit bracht me aan het lachen”, klinkt het onder meer in de reacties.

Het bericht Mislukte foto van hond gaat viraal: “Hij ziet eruit als een tweebenig misbaksel” verscheen eerst op Metro.