“Mijn vriendje geeft me massa’s eten, hij vindt seks beter wanneer ik een maatje meer heb”

Een lezeres van de Britse tabloid de Daily Star heeft journaliste Jane O’Gorman advies gevraagd om een wel heel specifiek en bizar probleem. Ondanks dat ze enorm veel van haar vriend houdt en er geweldige seks mee heeft, hebben haar vrienden haar wel gewaarschuwd voor hem.

Blijkbaar zou hij haar dwingen om enorm veel te eten en enkele maatjes bij te komen. “Mijn vriendje zegt dat seks zoveel beter zou zijn moest ik een maatje meer hebben. Hij ‘voedert’ me zodat hij naar eigen zeggen ‘iets heeft om vast te nemen’ in bed. Hij haat mijn knokig achterwerk en kleine borsten en verlangt naar een bol buikje en brede dijen”, aldus de vrouw.

”Feeder”

“Blijkbaar waren alle meisjes die hij voorheen had allemaal wat plomper en was hij verliefd op hun curves. Ik had nog nooit van de term ‘feeder’ gehoord tot mijn twee beste vriendinnen me erover inlichtten. Ze gaven aan erg bezorgd te zijn. Moet ik dat ook zijn?”, vraagt ze. De journaliste in kwestie is duidelijk: “Eet wat jij wil en niet wat hij wilt. Dump hem wanneer hij je leven (en lichaam) dreigt over te nemen. Je bent hem niks verschuldigd.”

Foto: Unsplash