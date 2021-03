Een 16-jarige TikTokster is viraal gegaan met een video waarin ze haar lange middelvinger laat zien. Ze kreeg heel wat verbaasde reacties.

Olivia Mercea is een 16-jarig meisje dat in Arizona woont. Onlangs deelde ze een video op TikTok waarin ze al lachend haar middelvinger opsteekt. Op zich niet zo speciaal ware het niet dat haar vinger maar liefst 12,7 centimeter lang is.

Eiffeltoren

Haar volgers vielen dan ook achterover van verbazing. “Hoe kan zoiets?”, “Je vinger is groter dan mij”, “De Eiffeltoren is er niets tegen”, en “Hij is langer dan de jongeheer van mijn ex”, grappen enkele mensen in de reacties.

Lange tenen

De video werd intussen al meer dan vier miljoen keer bekeken, iets wat Olivia nooit verwacht had. “Het aantal reacties op TikTok was te gek voor woorden. Ik had nooit verwacht dat het zo viraal zou gaan”, klinkt het. In een tweede video grapt ze dat haar tenen nóg langer zijn.

Het bericht Meisje choqueert volgers met extreem lange middelvinger: “Hoe kan zoiets?” (video) verscheen eerst op Metro.