Wereldwijd zijn er maar 15 mensen ooit genezen van het locked-insyndroom, waarbij men van kop tot teen verlamd is. Een van hen is nu de 44-jarige Shaun Wilde uit Isle of Man. Na een beroerte kon Shaun drie maanden lang alleen nog communiceren door te knipperen met zijn ogen.

Op 23 augustus 2015 nam het leven van Shaun een onverwachte wending, zo vertelt hij nu tegen Metro UK. Toen hij die dag wakker werd, voelde hij zich ziek en licht in het hoofd. Hij ging nog bij zijn moeder op bezoek, maar daar werd zijn situatie steeds erger. Zij belde uiteindelijk een ambulance.

“Ik dacht geen enkel moment dat ik een beroerte had,” zegt Shaun. “Het was surrealistisch. Je hoort erover, maar verwacht niet dat het jou kan overkomen. Ik was zeker twee weken in een soort droomstaat.”

Knipperen met de ogen

Toen hij daaruit wakker werd, kon hij niet meer praten en niets meer bewegen, behalve zijn ogen. “Het was frustrerend. Je neemt het voor lief dat je dingen kunt vragen, dingen kunt zeggen, deel kunt nemen aan een gesprek.”

Drie maanden lang zat Shaun gevangen in zijn lichaam en had hij het zogenoemde locked-insyndroom, maar na een heel lang revalidatietraject geschiedde een wonder: Shaun leerde praten, lopen, bewegen en na ruim een jaar kon hij zelfs weer aan het werk bij het accountancybureau waar hij altijd in dienst was.

Het bericht Medisch mirakel: Volledig verlamde man kan opnieuw wandelen verscheen eerst op Metro.