Stefan Thomas, een in Duitsland geboren programmeur die nu in San Francisco woont, kan zomaar even 203 miljoen euro kwijtspelen als hij zijn paswoord niet meer terugvindt. Bovendien kan hij nog maar twee pogingen doen.

Thomas verloor enkele jaren geleden het papier waarop hij het paswoord had geschreven van zijn IronKey, een gecodeerde harde schijf waarop de toegangscodes van zijn digitale portemonnee staan. In die wallet zitten maar liefst 7.002 bitcoins, op het moment van schrijven een totale waarde van 203 miljoen euro.

Nog maar twee pogingen

Het probleem is dat zo’n IronKey zo goed beveiligd is dat je maar tien pogingen kan doen om het juiste paswoord in te voeren. Vul je tien keer het foutieve paswoord in, dan geraak je er nooit meer in. Thomas heeft nog twee pogingen over en zit met de handen in het haar. “Ik heb mijn hoofd er al zo lang over gebroken. Ik probeer voortdurend nieuwe strategieën te bedenken, maar voorlopig tevergeefs”, vertelt hij in The New York Times.

Recordhoogte

Eén bitcoin is momenteel ongeveer 29.000 euro waard. Enkele maanden geleden bereikte de digitale munt een recordhoogte van iets meer dan 34.000 euro.

