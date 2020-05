Een ufo-jager meent de ingang van een ondergrondse basis van aliens te hebben ontdekt op Google Earth. Het ziet er in ieder geval erg vreemd uit.

Scott C. Waring trof op 13 mei een bizarre vlek aan op een afgelegen eiland in Indonesië. Hij zoomde in, speelde met de kleuren en gelooft nu dat hij een geheime basis van aliens heeft ontdekt.

Perfecte plek

Op YouTube legt hij in detail uit waarom hij zo zeker is van zijn stuk. “Dit is de perfecte plek voor een ondergrondse basis van aliens. Het is volledig verlaten en heel afgelegen. Volgens mij is het de ingang van de basis. De foto van Google Earth werd getrokken net nadat een ufo eruit vloog. Dat zie je aan de binnenkant die ingesloten is en de buitenkant die nog open staat”, klinkt het. Hij zet zijn stelling kracht bij door het feit dat de plek de afgelopen jaren bedekt was met water en nu plots niet meer.

De ‘ingang’ is ongeveer 20 meter breed en de volledige ‘plek’ meet 46 meter. “Dat is groot genoeg om een aantal buitenaardse ruimteschepen door te loodsen”, vertelt hij.

Cilindervormige ruimteschepen

Sommigen noemen het onzin, anderen geloven hem. “Het zou weleens kunnen kloppen. Het is al langer bekend dat Reptilians (de vermeende originele bewoners van onze planeet; red.) met cilindervormige ruimteschepen vlogen. En kijk naar de vorm van de ingang…”, klinkt het onder meer.

Nog iemand anders vermoedt dat het niets met aliens te maken heeft, maar dat het een geheime militaire basis zou zijn.

Wat het ook moge zijn, je kan de bewuste plek HIER bekijken en grondig onderzoeken.

Het bericht Man ontdekt mysterieuze vlek op Google Earth en is overtuigd: “Het is een geheime basis van aliens” verscheen eerst op Metro.