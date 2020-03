Puneet Shisodia uit India zal voortaan twee keer nadenken vooraleer hij een TikTok-video maakt. De Indiër vond het nodig om voor zijn camera met een wapen te poseren. En om nog meer aandacht te trekken, besloot hij zelf kogels in zijn eigen huis af te vuren. Maar dat liep niet zoals gepland.

De 32-jarige Puneet Shisodia maakte op 6 maart een TikTok-video waarop hij met een wapen poseerde. Alsof dat nog niet voldoende was, schoot hij enkele kogels af in zijn eigen huis. Maar sommige kogels belandden in het huis ernaast, niet toevallig de woning van een agent.

Gearresteerd

Toen de agent en zijn gezin ’s avonds thuis aankwamen, troffen ze een gebroken ruit aan. De politieman besloot daarom om meteen naar zijn kantoor te gaan. Uit het onderzoek dat volgde, bleek dat de 32-jarige Puneet Shisodia de schuldige is. Hij werd ondertussen gearresteerd en zijn wapen is samen met 106 kogels in beslag genomen. Er werd na het voorval beslist om geweren te verbieden, enkel politieambtenaren mogen nog beschikken over een vuurwapen. De kans is dus klein dat de Indiër in de toekomst nog video’s zal maken met een pistool in zijn handen.

The #Noida Police arrested accused Puneet Sisodia from Noida Sector 134. The police also recovered a licensed gun from Puneet.

