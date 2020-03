In hipsterland zijn tattoos tegenwoordig niet meer weg te denken. Liefst van al zetten we ons hele lichaam vol met tekeningen, nu eens groot en indrukwekkend, dan weer klein en schattig. We zien het als een manier om onze persoonlijkheid uit te drukken en het is haast zoeken naar iemand die er niet op z’n minst eentje heeft. En volgens de wetenschap kunnen we maar beter ons hele lichaam bekladden.

Je zou het misschien niet verwachten, maar uit een onderzoek van de University of Alabama blijkt dat tattoos goed zijn voor je gezondheid. Al geldt er wel een belangrijke kanttekening bij die bevinding.

Eentje is geentje

Laten we een tattoo even op een objectieve manier bekijken. Welk patroon je ook kiest, het komt erop neer dat je een lichaamsvreemde stof (de inkt) laat inbrengen in je lichaam. Dat is eigenlijk een aanval op je immuunsysteem en als je het houdt bij één tattoo is de kans dan ook groot dat je lichaam daar slecht op reageert. Je kan last krijgen van vermoeidheid en de concentratie immunoglobuline A in je lijf heeft het hard te verduren. Dat is slecht nieuws, want die antistof beschermt je tegen virussen en bacteriën van buitenaf. Tot zover lijkt het dus een slecht idee om een tattoo te nemen. Van zodra je echter kiest voor een tweede tatoeage, treedt het afweringssysteem van je lichaam in werking waardoor je immuunsysteem wordt versterkt. Het ideale excuus dus om je van top tot teen te laten tatoeëren.

