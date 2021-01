Een man kreeg onlangs een bizar verzoek van zijn schoonmoeder. Ze vroeg of hij haar zaaddonor wilde zijn omdat ze dolgraag nog een kind wil. Haar dochter – dus de vrouw van de man – spoorde hem aan om het te doen.

De man deelde zijn dilemma op Reddit. Zijn schoonmoeder, die gescheiden is en in de veertig jaar oud is, heeft al verschillende kinderen, maar wil er enorm graag nog eentje. Onlangs kreeg de man een baby met zijn vrouw, wat zijn schoonmoeder nog meer deed verlangen naar een eigen baby.

Sprakeloos

Tijdens een etentje met de familie sprak de schoonmoeder de man aan. “Ze vertelde dat ze ons kindje graag ziet en dat het een fantastische jongen is. Daarna zei ze me dat ze op zoek is naar een geschikte zaaddonor om zelf een baby te krijgen. Ze wist dat ik mijn zaad al vaker gedoneerd had en vroeg of ik haar zaaddonor wilde zijn. Ik wist niet wat ik moest zeggen”, schrijft hij op Reddit.

Paniek

De schoonmoeder zag dat de man ermee verveeld zat, maar probeerde hem alsnog te overtuigen. “Ze verzekerde me dat ik mocht kiezen hoe vaak ik het kind zou zien en dat ik me geen zorgen hoefde te maken over het financiële gedeelte. Bovendien had ze het eerst aan mijn vrouw gevraagd en zij stemde ermee in. Ik vertelde haar dat ik erover zou nadenken, hoewel ik dat niet echt meende. Ik was in paniek”, klinkt het.

Egoïstisch

Later op de avond zei hij tegen zijn vrouw dat hij het niet wilde doen, maar dat viel niet in goede aarde bij haar. “Ze vond het belachelijk en egoïstisch van mij omdat ik wel zaad doneer aan wildvreemde vrouwen, maar dat niet voor haar moeder wil doen. Ze begon te wenen en belde haar moeder op. Sindsdien spreekt ze niet veel meer tegen mij en heb ik haar moeder niet meer gehoord”, luidt het.

Steun

De man legde op Reddit uit dat hij niet weet wat hij moet doen en bang is om zijn huwelijk in gevaar te brengen. Hij kreeg echter heel wat steunreacties. “Heel begrijpelijk dat je dat niet ziet zitten en jammer dat je vrouw je grenzen niet respecteert” en “Er zijn meer dan genoeg zaaddonoren, dus als ze het écht wil, kan ze er elders naar op zoek gaan. Bovendien zou het vreemd aanvoelen om je eigen kind elke keer te zien op familiefeesten”, klinkt het onder meer in de reacties.

