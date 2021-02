Een 28-jarige man uit Sint-Truiden is door de Hasseltse correctionele rechtbank wegens dierenmishandeling veroordeeld tot een celstraf van een half jaar, een boete van 2.400 euro en een definitief verbod om nog dieren te houden. De man had een kitten live voor de webcam gewurgd. terwijl zijn vriendin, eigenares van het beestje, naar de gruwel moest kijken. Hij wilde zijn vriendin duidelijk maken dat hij haar beu was. De man liet verstek gaan voor de rechtbank.

De vrouw was op haar werk toen de man de elf weken oude raskat onder handen nam. Er bestonden al langer vermoedens dat de man zich bezondigde aan dierenmishandeling in de twee jaar durende relatie, waarachter nu een punt is gezet. Zes jonge katjes waren al in verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Voor het vermoedelijk mishandelen van die beestjes stond hij niet terecht, wel voor de wurging voor de webcam. Na de dood van de zes andere dieren had de vrouw een webcam laten installeren. Op 12 december 2019 maakte de beklaagde van die webcam gebruik om de brutale feiten te plegen. Hij wurgde het beestje en liet het dan op de vloer vallen.

Onbeheersbare agressiviteit

De man wilde naar eigen zeggen laten zien hoe hard zij hem frustreerde. Samen met de politie trok de vrouw naar haar flat, waar de beklaagde met het dode dier zat. “Het feit is gruwelijk en schokkend. De beklaagde toonde een totaal gebrek aan respect voor het leven en het welzijn van het dier. Het feit zegt veel over hoe de man in het leven staat. Zijn persoonlijkheid wordt gekenmerkt door een onbeheersbare agressiviteit”, aldus de rechtbank.

De vrouw moest zich na het voorval psychologisch laten begeleiden. Ze kreeg een schadevergoeding van 1.740 euro toegekend.

