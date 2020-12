Op dashcambeelden is te zien hoe een vrachtwagenchauffeur een andere vrachtwagen inhaalt en nadien een tegenligger van de weg dwingt. Levensgevaarlijk, zo redeneerde ook de politie, die de beelden onderzoekt.

Het incident speelde zich vorige week vrijdag af in het Franse departement Loir-et-Cher. Een vrachtwagenchauffeur vond kennelijk dat zijn voorganger – ook een vrachtwagen – te traag reed, dus besloot hij om hem in te halen. Dat was geen goed idee, want even verder splitst de weg in twee eenrichtingsbanen en naderen ze een kruispunt.

Tegenligger in grasberm

De chauffeur haalt zijn voet echter niet van het gaspedaal, ook al komt er een tegenligger aan. Die laatste ziet de vrachtwagen op zich afkomen en gooit het stuur naar rechts zodat hij in de grasberm terechtkomt. Uiteindelijk manoeuvreert de vrachtwagenchauffeur zich terug op baan in de juiste richting. Het liep dus goed af, maar dat had helemaal anders kunnen uitdraaien.

Excuses

Transportbedrijf Valatrans heeft intussen haar excuses aangeboden voor het rijgedrag van hun ingehuurde chauffeur. De Franse politie heeft de beelden echter in beslag genomen en onderzoekt het incident.

Vergunning intrekken

De video ging viraal en lokte heel wat reacties uit. “Er rijden toch heel wat gekken rond. Ik hoop dat zijn vergunning voor een tijdje wordt ingetrokken”, “Onbegrijpelijk, mensen in gevaar brengen om vijf minuten te winnen”, “Ik hoop dat hij zwaar gestraft wordt” en “Ik kan me niet voorstellen welke angst de tegenligger in de witte auto heeft moeten doorstaan”, klinkt het onder meer.

