Hoe kan je als modeontwerper nog origineel uit de hoek komen 2020? Er werden in het verleden al zoveel collecties gelanceerd dat het haast onmogelijk is om nog op te vallen in het bizarre wereldje. Steeds vaker lijkt de mode zich daarom te inspireren op alledaagse voorwerpen die ietwat controversieel zijn voor de meeste mensen.

We schreven eerder al over de handtas in de vorm van een poepzakje – gekker dan dat wordt het wellicht niet. Maar nu kan je dus ook pronken met een tas waardoor het lijkt alsof je net van bij de bakker komt.

Duurder dan de bakker

Het is het modemerk Moschino dat met enkele opvallende ontwerpen op de proppen komt. De Française is al langer het grote voorbeeld van menig fashionista en Moschino besloot om daar verder op in te spelen. Want wat doet iedere zichzelf respecterende Parisienne wanneer ze wakker wordt? Juist ja, ze gaat naar de bakker. En dus leek het het label wel een goed idee om handtassen in de vorm van een stokbrood en een croissantje te lanceren. Zo zie je er altijd nonchalant uit en heb je alvast een goede conversatiestarter. Enige nadeel? Voor de handtassen betaal je 795 euro per stuk. Misschien toch maar met een echt stokbrood rondwandelen dan?

Het bericht BIZAR. Een handtas in de vorm van een stokbrood? In 2020 is niets te gek verscheen eerst op Metro.