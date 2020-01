Een Nieuw-Zeelandse leerkracht heeft een 13-jarige leerling in het gezicht geslagen nadat die zei dat zijn snor hem op een pedofiel doet lijken. De leraar kreeg een berisping.

De feiten dateren van 2018. De leraar – wiens naam niet genoemd wordt – speelde mee in een rugbywedstrijd. Toen hij van het veld kwam, riep een 13-jarige leerling dat zijn snor hem aan een pedofiel doet denken, zo bericht Newshub. De leraar vroeg hem of hij een mep wilde hebben, waarop de leerling antwoordde terwijl hij naar zijn gezicht wees: “Ja, sla maar hier”. De leraar verkocht hem een mep en zei: “Nu lach je niet meer, hé”.

Onaanvaardbaar gedrag

De leerkracht werd beschuldigd van slagen en verwondingen. Hij verdedigde zich door te stellen dat hij gefrustreerd raakte door de onbeschoftheid van de leerling. De rechtbank gaf hem een formele waarschuwing die stelt dat zijn gedrag onaanvaardbaar was. “Een kind slaan is een zeer ernstige zaak. Zijn gedrag was totaal onaanvaardbaar en een slecht voorbeeld voor de leerling, die er bovendien serieuze lichamelijke gevolgen aan had kunnen overhouden”, aldus de rechtbank.

