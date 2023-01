Man schiet eigen gezin met vijf kinderen dood in VS

In de Amerikaanse staat Utah heeft een 42-jarige man zijn vrouw, vijf kinderen en schoonmoeder doodgeschoten en daarna zichzelf. Dat blijkt uit de eerste vaststellingen nadat het drama ontdekt was, meldt een woordvoerder van de stad Enoch.

De lichamen werden woensdag ontdekt toen de politie ging controleren hoe het met de familie ging na meldingen van vermiste personen. Dinsdagavond waren de moeder en een van haar dochters nog gezien op een evenement in de kerk.

Geschokt

De vrouw had in december de echtscheiding aangevraagd, verklaarde burgemeester Geoffrey Chesnut, die zwaar was aangedaan door het incident. «Het gebeurt niet vaak dat zoiets in de directe omgeving gebeurt.» Hij zei dat de familie in zijn buurt woonde. «De jongste kinderen speelden in mijn tuin met mijn zonen», verklaarde hij nog.

De familie was bekend bij de politie, nadat er eerdere onderzoeken waren geopend. Recent had de politie echter geen contact meer met hen gehad.

«Tragisch»

De Amerikaanse president Joe Biden sprak van een «tragische» gebeurtenis. «Te veel Amerikanen hebben geliefden verloren of hun leven voorgoed laten veranderen door wapengeweld, en wapengeweld blijft de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen in Amerika», reageerde hij.

Enoch is een klein landbouwstadje ongeveer 400 kilometer ten noorden van Salt Lake City, de hoofdstad van Utah.

