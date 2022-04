Kan een ivf-behandeling met bevroren sperma de koala redden?

Het ging al niet goed met de koala, maar door de dramatische bosbranden in 2019 in 2020 in New South Wales overleden naar schatting zo’n 64.000 koala’s. Sinds februari is het buideldier benoemd als bedreigde diersoort en kwam Australië met een nationaal plan om de soort nieuw leven in de blazen. Onderzoekers van de Universiteit van Newcastle willen nu ook in-vitrofertilisatie gebruiken om de dieren te helpen met de voortplanting.

De onderzoekers Lachlan Howell en Ryan Witt publiceerden hun bevindingen in het vaktijdschrift ‘Animals’. Ze pleiten onder meer voor een ‘biobank’, een soort biobewaarplaats waar monsters bewaard worden voor verder onderzoek. Ze willen onder meer koalasperma bevriezen om de diersoort te kunnen behouden.

Goedkoop

«Als een koalapopulatie sterft in dit soort branden, is er geen enkele manier om hen terug te brengen of om hun genetisch materiaal te bewaren. Bevroren sperma kan gebruikt worden om vrouwelijke koala’s te bezwangeren in kweekprogramma’s met gebruik van in-vitrofertilisatie», vertelde Witt aan The Guardian. «We kunnen met andere woorden net zoals bij mensen koalasperma bewaren.»

Bovendien zou die strategie twaalf keer goedkoper zijn dan het huidige kweekprogramma. Ook de genetische diversiteit zou niet in het gedrang komen.

200 miljoen dollar

Onlangs heeft de huidige klimaatminister van Australië een recordbedrag van 200 miljoen dollar geïnvesteerd om de koalapopulatie te redden en het aantal dieren te verdubbelen. Het grootste deel van het geld zal gaan naar 47.000 hectares aan habitat voor de koala.

