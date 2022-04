Opmerkelijke vacature: krijg 18 euro per uur om een hele dag pikante filmpjes te bekijken

Gek van porno? Gek van je eigen huis? Wel, it’s your lucky day! Want een website is momenteel druk op zoek naar iemand die full-time seksvideo’s wil bekijken en daar informatie over noteert als seksposities en het totale aantal orgasmes die hij of zij de revue ziet passeren.

De ongebruikelijke vacature komt van bedbible.com, een platform waar recensies terug te vinden zijn van seksspeeltjes en andere intiemere producten. De uitverkorene zal de top 100 van meest bekeken pornovideo’s moeten bekijken en daar de juiste statistieken van moeten bijhouden. Diezelfde uitverkorene zou daar zo’n 18 euro per uur voor krijgen.

”Minstens 21 jaar”

Let wel: je moet minstens 21 jaar oud zijn. Het maakt wel niet uit waar je woont, want de job is voor de volle 100% thuiswerken. “Porno is een miljardenindustrie, dus willen we er meer data over verzamelen door in te zetten op échte voorbeelden,” vertelt Head Content Creator Edwina Caito van Bedbible. “We kiezen er bijvoorbeeld voor om de meest voorkomende seksposities in kaart te brengen van de 100 meest bekeken video’s. Op die manier willen aan de hand van verschillende data pornovoorkeuren vastleggen.” Geïnteresseerd? Check dan zeker Bedbible.

Foto: Pexels