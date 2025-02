Jurk van influencer gaat viraal om de verkeerde redenen: “Heb je een tampon nodig?” (foto’s)

Een Australische content creator is viraal gegaan met een opvallende jurk. “Dit is hoe je een smaakvol maar gedurfd statement maakt over het vrouwenlichaam”, klinkt het in de reacties.

Cartia Mallan paste onlangs een witte jurk met rode motieven van de Griekse modeontwerpster Dimitra Petsa. De 26-jarige influencer deelde enkele foto’s op Instagram, waar meteen heel wat reacties binnenstroomden.

Geestige reacties

De meeste mensen vinden het een prachtige jurk, maar sommigen kunnen zich niet van de gedachte ontdoen dat de jurk ‘menstruatie’-vibes uitstraalt. “Het lijkt alsof je een ongelukje hebt gehad tijdens je ongesteldheid”, “Menstruatienachtmerrie”, “Ik wanneer ik ongesteld ben en toch dapper genoeg ben om wit te dragen” en “Heb je een tampon nodig?”, klinkt het in de reacties. De influencer, die zich niet bewust leek van de optische illusie, kon de geestige opmerkingen wel waarderen. “Hahaha, waarom vind ik dit zo grappig?”, reageerde ze op één van de opmerkingen.

Krachtig en vrouwelijk

Anderen vinden het juist krachtig dat de jurk zulke associaties oproept. “Geweldige outfit! Ik denk niet dat de menstruatie-look een ongelukje is, en dat maakt het zo krachtig en vrouwelijk”, en “Dit is hoe je een smaakvol maar gedurfd statement maakt over het vrouwenlichaam. Respect!”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Instagram